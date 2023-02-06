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  • Şanlıurfa’da 6 katlı bina artçı deprem sonrası böyle çöktü. O an çevrede büyük panik yaşandı

Şanlıurfa’da 6 katlı bina artçı deprem sonrası böyle çöktü. O an çevrede büyük panik yaşandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 10 kentte arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa’da sabah saatlerinde 6 katlı bina çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Binanın artçı deprem sonrası yıkıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:47
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Şanlıurfa’da 6 katlı bina artçı deprem sonrası böyle çöktü

Şanlıurfa’da 6 katlı bina artçı deprem sonrası böyle çöktü. O an çevrede büyük panik yaşandı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok kentte hissedilen sarsıntı sonrası Şanlıurfa Bahçelievler'de 6 katlı binanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. 7.4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem çevredeki illerden de hissedildi, yurttaşlar evlerinden çıktı. Gaziantep ve çevredeki birçok ilde binaların yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu bilgileri geliyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

 

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MARCO
6.02.2023 10:53
TUM TURKIYENIN BASI SAGOLSUN, YARALILARA GECMIS OLSUN - KARA PAZARTESI .. SOGUK KIS EGER BILINCLI YARDIM EDEBILECEKLER VARSA, TEREDDUT ETMEMEDEN YARDIMA KOSMALIDIRLAR . INSANI ACIL DURUM. !!!  
 
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