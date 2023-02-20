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Fay hattının geçtiği Pazarcık Ördekdede köyü enkaza döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Pazarcık ilçesindeki Ördekdede Mahallesi'nden geçen fay hattı büyük yıkıma neden oldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:32
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Pazarcık'tan geçen fat hattı Ördekdede Köyü'nü enkaza çevirdi

Fay hattının geçtiği Pazarcık Ördekdede köyü enkaza döndü
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede köyünden geçen fay hattı mahalleyi ikiye böldü. Ördekdede köyünü de enkaza çevirdi. Kırsal mahalledeki tek katlı ve kerpiç evlerin tamamına yakını yıkıldı. Ördekdede Köyü'nden geçen ve araziyi ikiye bölen fay kırığı da havadan görüntülendi.
 34 KAYIP VAR
Ördekdede Mahalle Muhtar Azası Kemal Güven, AA muhabirine, köyde 140 hane olduğunu söyledi.
Köyde sağlam ev kalmadığını belirten Güven, deprem anında Gaziantep'te olduğunu, daha sonra köye geldiğini ve yakınlarını enkazdan çıkardıklarını anlattı.
Güven, depremin ardından bölgeye yardımlar geldiğini, köyü toparlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Ördekdede'nin depremin merkez üssüne yakın bölgedeki en büyük köy olduğunu dile getiren Güven, "2-3 tane ev ancak ayakta kaldı, öbürlerinin hepsi harap. Köy diye bir şey kalmadı. 25 yaralımız var, onlar iyi çok şükür. 34 de kaybımız var." diye konuştu.

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