Pazarcılar arasındaki "kız alıp verme" kavgasında 4 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Dün meydana gelen olayda, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine saldırdı.

Kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili olarak İ.O. (68), N.O. (42), R.O. (30), C.O. (44) ve Ü.O. (33) gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.