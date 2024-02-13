Pegasus ekonomi sınıfı için kabin bagajı hizmetini kaldırdı. Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak

Havayolu şirketlerinin en fazla tercih edilen şirketlerinden birisi olan Pegasus, aldığı yeni bir karar ile ekonomi sınıfında bilet alan yolculara verilen bagaj hakkını paralı hale getirdiği iddia edildi.

Daha önce, ekonomi sınıfından bilet almak isteyen yolcuların ödediği ücrette kişi başına 15 kg ücretsiz bagaj hakkı veriliyordu.

Ekonomi sınıfı bileti alan bir kişi ücretsiz bagaj hakkının yanında, yemek hizmeti almak için ekstra para veriyordu.

Atılacağı iddia edilen bu adımla beraber, ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece oturacağı koltuk için para ödemiş olacak.

Ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem olurken, birçok vatandaş bu duruma isyan etti. “Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak” yorumu yapıldı.