İş Bankası çalışanlarına müthiş zam yaptı. Enflasyonun üstü zammı duyan herkes sevindi

Genel olarak yüzde 50 oranında zam yapılan sektörde, Türkiye İş Bankası enflasyonun üzerinde zam verdi.

İş Bankası çalışanlarının maaşlarına ilk 10 bin lira için yüzde 70, ikinci 10 bin lira için yüzde 65 ve diğer kalan miktar için ise yüzde 60 zam yapma kararı aldığını duyurdu.

Maaşı düşük olan personellere ise yüzde 85’e varan oranda zam yapılırken ortalama yüzde zam 76’yı bulmuş oldu.

Basisen Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu’nun çabası ile özellikle düşük maaşlı personellerde ciddi iyileştirmeler yapıldı.

Banka ayrıca zamlara ek olarak 5 yıl ve üzeri kıdemlilere en az bin liradan başlayarak her yıl tam yıl için 300, en fazla 4 bin lira maktu vereceğini de paylaştı.