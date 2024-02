Kuru fasulye kilo 259.95 TL oldu. Markete giden emekliler kuru fasulye değerlendi diye sevinç gözyaşları döktü

Her gün her şeyin fiyatı yükselmeye devam ediyor. A’dan Z’ye her kalem grubunda fiyat değişimleri vatandaşı şaşkına çeviriyor.