Kuru fasulye kilo 259.95 TL oldu. Markete giden emekliler kuru fasulye değerlendi diye sevinç gözyaşları döktü

Reyhan Altay Aşan
Kuru fasulye kilo 259.95 TL oldu. Markete giden emekliler kuru fasulye değerlendi diye sevinç gözyaşları döktü
Her gün her şeyin fiyatı yükselmeye devam ediyor. A’dan Z’ye her kalem grubunda fiyat değişimleri vatandaşı şaşkına çeviriyor.

Bir markette kuru fasulyenin kilosu 259.99 TL’den satılıyor. Yanlış okumadınız evet bir kilo fasulye 259.99 TL’den raflarda yerini aldı.

Temel gıda ürünlerinden tutun, barınmaya kadar bir insanın yaşamını sürdürebileceği her şeyin fiyatı her gün pahalılaşıyor. Vatandaş fiyat değişimleri karşısında cepleri boş girdiği marketten elleri de boş şekilde çıkıyor.

Eskiden baklagil grubu olan ürünler, dar gelirlinin proteini olarak adlandırılırken artık lüks tüketim grubunda yer almaya başladılar.

Emekliden asgari ücretliye asgari ücretliden sabit gelirliye kadar olan vatandaşlar bir şey alırken kırk kere düşündükten sonra almadan yoluna yaşamını sürdürmeye ediyor.

Yüksek enflasyon karşısında maaşların erimesi, hepimizin alım gücünü bitirerek yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

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