Hudut Kartalları'ndan sınırda operasyon. Suriye üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek isteyen 17 kişi gözaltına alında. Yapılan araştırmada, ikisinin IŞİD terör örgütü mensubu olduğu anlaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada şunlar belirtildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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