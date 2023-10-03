Pegasus'un Atatürk görselli 100. uçağı göklerde. Uçağın adına 100. yıla özel "Cumhuriyet" verildi

Pegasus’un Cumhuriyet’in 100. Yılı için özel tasarladığı ve kuyruğunda Atatürk görseli olan Cumhuriyet isimli uçak göklerde. Uçak aynı zamanda filodaki 100. Uçak olma özelliği taşıyor.

Pegasus'un Atatürk görselli 100. uçağı göklerde. Uçağın adına 100. yıla özel "Cumhuriyet" verildi

Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısı ile filosuna katmış olduğu 100. uçak olan Atatürk görselli ve Cumhuriyet simli Uçağı göklerde.

Pegasus, Cumhuriyet isimli uçağı 2 gün önce teslim almıştı. 2023’te Pegasus'un filosuna katılacak 16 yeni uçaktan 9’uncusu olan "Cumhuriyet", şirketin 2012’de imzalanan ve yıllar içindeki tadillerle toplam 150 uçağa ulaşan Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 75. ve filonun 100. uçağı özelliğini taşıyor.

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Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk, Cumhuriyet’in 100. yılında 100. uçaklarını teslim almaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

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Öztürk, "Filomuza kattığımız yeni A321neo tipi uçağımız 'Cumhuriyet' ile birlikte 100 uçak eşiğini aşıyoruz. Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Kafkaslar ve Türkiye'nin kuzeyinden doğusuna, güneyinden batısına yayılmış geniş bir yurt dışı uçuş ağıyla yolumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, uygun ücretler sunarken seyahati kolaylaştıran, sektör genelinde öncü bir düşük maliyetli hava yolu olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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