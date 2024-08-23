Peker Açıkalın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Görenler tanıyamadı

Oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği, hastanede tedavi altına alındığı ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Açıkalın iddialara yanıt verdi.

"YANLIŞ HABER YAPMAYIN BİR SAKATLIK YOK"

Ünlü oyuncu "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun doktoru da "Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir" açıklamasında bulundu.

GÖRENLER TANIYAMADI

Ünlü oyuncunun kısa süredeki bu değişimi sosyal medyada gündem oldu. 61 yaşındaki ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın son halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peker'in kilo aldığı ve sakallarını uzattığı görüldü.