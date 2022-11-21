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Pekin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle eğitime ara verildi

Çin'de başkent Pekin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle salgın koruma ve önleme tedbirleri arttırıldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:11
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Pekin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle eğitime ara verildi

Pekin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle eğitime ara verildi
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Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 154, göstermeyen 808 vaka tespit edildi. Toplam 962 vakanın 266'sı karantina bölgeleri dışında görüldü.

AA'nın haberine göre günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana ikiye katlanırken, son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 91 yaşındaki bir kadın ve 88 yaşında bir erkek olduğu, her ikisinin halihazırda sağlık sorunları bulunduğu kaydedildi.

Şehirde önceki gün 87 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, ülkede yaklaşık 6 ay sonra Covid-19'a bağlı ilk can kaybı olarak kaydedildi.

Yarıdan itibaren şehir dışından Pekin'e geleceklere başkente varıştan itibaren 3 gün test yaptırma şartı getirildi. 

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