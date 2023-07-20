Pembe yunus, görenleri kendine hayran bıraktı

'Barbie' filminin vizyona girecek olması sebebiyle piyasaya sürülen pembe ürünlerin sayısı hızla artarken, ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında görülen pembe yunus videosu kısa sürede viral oldu.

ABD basınının aktardığına göre pembe yunusun videosu, 20 yılı aşkın süredir balıkçılıkla uğraşan Thurman Gustin tarafından çekildi.

Aktarılana göre Gustin, 12 Temmuz'da Meksika Körfezi yakınlarındaki Cameron Parish'te iki pembe yunus gördü ve o anları kaydettiği videoyu Facebook hesabında paylaştı.

CBS News'e konuşan Gustin, bölgede yunus görmeye alışık olmasına rağmen bu özel karşılaşmanın kendisini şaşırttığını söyledi.

Güney Amerika'da tatlı su havzalarında yaşayan ve 'pembe nehir yunusu' olarak bilinen tür oldukça nadir görülüyor.