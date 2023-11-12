Pençe Harekat bölgelerinde 165 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat bölgelerinde 165 PKK/KCK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Pençe Harekat bölgelerinde 165 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe harekatlarına ilişkin bilgi aldı.

Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nın Altıntepe Üs Bölgesi'ni ve 1'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nın Şehit İstikam Uzman Çavuş Hakan Ergin Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Orgeneral Bayraktaroğlu, araziyi inceleyerek alınması gereken ilave tedbirlere ilişkin talimatlar verdi.

15 Ağustos- 10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı olayı meydana gelirken; Mehmetçik'in müdahalesi ile 165 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede 161 mağara ve sığınak ile 303 mayın/el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Arama-tarama faaliyetlerinde 58 silah, 181 bin 833 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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