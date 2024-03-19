Pençe Kilit bölgesinden acı haber. 1 vatan evladı şehit

Kaynak: Haber Merkezi
Pençe Kilit bölgesinden acı haber. 1 vatan evladı şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde yaşanan saldırı girişiminde 1 askerimizin şehit olduğunu ve 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütleri mensuplarının sızma ve saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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