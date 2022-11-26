Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerimizin daha yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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