Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerimizin daha yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."