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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 12:10
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

 

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