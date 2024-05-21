Pencere silerken 2’nci kattan aşağı düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pencere silerken 2’nci kattan aşağı düştü
Diyarbakır’da bir kadın, pencere silerken dengesini kaybedip 2’inci kattan apartmanın girişindeki beton sundurmaya düşerek yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Büşra Ç., 5 katlı apartmanın 2’nci katında pencere silerken dengesini kaybederek, düştü.

Binanın girişindeki beton sundurmanın üzerine düşen Büşra Ç. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası bulunduğu yerden alınan Büşra Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Büşra Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili ise inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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