Pendik'te 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Kavakpınar Mahallesi, Çiçek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6. katta çalışan N.Ö., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı inşaattan düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, N.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından N.Ö.'nün cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.