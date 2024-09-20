Pendik'te 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Pendik'te 6'ncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Pendik'te, inşaat halindeki 8 katlı bir binanın 6. katından düşen inşaat işçisi N.Ö. hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kavakpınar Mahallesi, Çiçek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6. katta çalışan N.Ö., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı inşaattan düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, N.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından N.Ö.'nün cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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