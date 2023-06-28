Pendik'te aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir sokakta park halindeki araçtan uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İzlenen araçtaki Y.S.V, başka bir araçla gelen kişinin kendisinden bir şeyler satın almaya çalıştığı sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 865 gram bonzai, satışa hazır 16 parça halinde 367,7 gram bonzai ve kokain olmak üzere toplam 2 kilo 237 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.