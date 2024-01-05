Pendik’te doğal gaz borusu patladı, bina tahliye edildi

Kaynak: İHA
Pendik’te doğal gaz borusu patladı, bina tahliye edildi
Pendik’te, bir binanın giriş katındaki doğalgaz borusu patladı, çıkan yangın yüzünden iki katlı bina tahliye edildi.

İstanbul Pendik’te Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan bir binanın giriş katındaki doğalgaz borusu patladı. Patlama nedeniyle binada yangın çıktı ve alevler hızla büyümeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden, itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binada bulunan vatandaşlar ise polis tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Binadaki doğalgaz hattını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırıldı ve polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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