Pendik'te dolaşan robot köpeğin başına gelmeyen kalmadı 'Hoşt' diyen de oldu, çay-simit ikram eden de.

İHA'nın haberine göre; kimileri robot köpeğe simit ve çay ikram etti, kimileri de selamlaştı. Robot köpek, fabrikalarda arıza tespit, bakım analizi gibi işlemlerde kullanılmak üzere geliştirilen bir yazılıma sahip.

Robot köpek fabrikalara yardımcı oluyor

Robot köpeği geliştiren LTC Yazılım ve Ar-Ge Hizmetleri Şirketi Kurucusu Murat Bil, robot köpeğin yurt dışından ithal edilen açık kaynak kodlu bir robot olduğunu ve üzerine fabrikaların ihtiyacına göre yazılımlar yüklediklerini söyledi. Bil, robot köpeğin termal analiz, hava kaçağı tespiti gibi işlemleri yapabildiğini ve maliyet analizi çıkartabildiğini belirtti. Bil, ayrıca robot köpeğin yapay zeka aracılığıyla insanları tanıyabildiğini ve insanların davranışlarına göre farklı şekilde yaklaşabildiğini ifade etti.

Vatandaşlar robot köpeği sevdi

Pendik’te gezen robot köpeği gören vatandaşlar ise meraklı ve şaşkın bakışlarla robot köpeği izledi. Bazı vatandaşlar robot köpeği sevmeye çalışırken, bazıları da fotoğrafını çekti.

Robot köpeği torununa göstermek için fotoğrafını çeken bir vatandaş, “Güzel, ilginç geldi bana. Böyle sokakta ilk defa gördüm. Torunuma göstereyim diye fotoğraf çektim” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Müthiş bir şey. TEKNOFEST’leri takip ediyorum ama ilk defa canlı şekilde önümde görüyorum. Gurur duydum” şeklinde konuştu.

Robot köpeğin Pendik sokaklarında gezdiği anlar renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

“Bazıları ‘Isırır mı?’ diye soruyor”

Vatandaşın robot köpeğe tepkilerinden bahseden Bil, “Çoğu sevmeye çalışıyor, bazıları ‘Isırır mı’ diye soruyor, ‘Bu ne yapıyor, bunu için gezdiriyorsunuz’ diye soranlar oluyor. Buna affedersiniz ‘Hoşt’ diyen var, ‘Kuçu kuçu’ diyen var. Bu robot konuşulanları kaydediyor ve ardından görüntü de aldığı için ileride o hoşt diyen kişiye tepki vermeyecek, trip atacak yani” dedi.