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Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi   

Pendik'te 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinden yükselen alevler binanın dış cephesine sıçradı. Bina sakinleri tahliye edildi.  

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 21:57
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Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi   

Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi   
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Yangın, Pendik Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosundan çıkan yangın 2. el eşya satan bir işyerine sirayet etti. Kısa sürede işyerinden yükselen alevler 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken işyerinde ve binada maddi hasar oluştu.  


 
"Dükkanıma geldiğimde içeriye giremedim" 

Yangında işyeri yanan Oruç Alpaslan, “Dükkandan çıkarak çay ocağına gitmiştim. Ben gittikten sonra dükkanda yangın çıkmış, haber verdiler. Dükkanıma geldiğimde içeriye giremedim. İtfaiyeyi aramışlar, itfaiye geldi müdahale etti. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” dedi. (İHA)


                              

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