Pendik’te krikolu trafik magandasına uçan kafa attı

Olayı gören bir vatandaş, saldırgana kafa atarak müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik, Erol Kaya Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sürücülerden birinin arabasından aldığı kriko ile diğerine saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

Olayı gören bir vatandaş, saldırgana kafa atarak müdahale etti ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

Çevredeki diğer vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay anı, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.