Pendik'te muhtar adayı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araç konvoyu tepki topladı

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi'nde muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, seçim kampanyası sırasında çakarlı lüks araç konvoyu düzenledi. Ancak bu konvoy, mahalle sakinlerinden ve videoyu gören sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Araçların gürültüsü ve lüks görüntüsü, mahalledeki bazı vatandaşlar tarafından abartılı bulundu. Velibaba Mahallesi'nde yaşanan bu olay, muhtarlık seçimleri öncesindeki atmosferi daha da gerdi ve mahalle sakinleri arasında tartışmalara yol açtı.