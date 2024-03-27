Pendik'te muhtar adayı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araç konvoyu tepki topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Pendik'te muhtar adayı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araç konvoyu tepki topladı
Seçim kampanyası kapsamında çakarlı lüks araç konvoyu düzenleyen Pendik Velibaba Mahallesi muhtar adayı Şükrü Aydemir'in videosu sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi'nde muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, seçim kampanyası sırasında çakarlı lüks araç konvoyu düzenledi. Ancak bu konvoy, mahalle sakinlerinden ve videoyu gören sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Araçların gürültüsü ve lüks görüntüsü, mahalledeki bazı vatandaşlar tarafından abartılı bulundu. Velibaba Mahallesi'nde yaşanan bu olay, muhtarlık seçimleri öncesindeki atmosferi daha da gerdi ve mahalle sakinleri arasında tartışmalara yol açtı.

Son Haberler
'Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız' Murat Kurum Sebze Meyve Hali'nde açıkladı Gündem
'Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız' Murat Kurum Sebze Meyve Hali'nde açıkladı
Sivas'ta 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi Gündem
Sivas'ta 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
TIR yayaya çarptı. Yaya hayatını kaybetti Yerel Haberler
TIR yayaya çarptı. Yaya hayatını kaybetti
Trabzon’da göçük. 3 işçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon’da göçük. 3 işçi hayatını kaybetti
Ukraynalı kadının Antalya'da kiraladığı eve yapılan baskında daireden çıkanlar 'Aaa' dedirtti Gündem
Ukraynalı kadının Antalya'da kiraladığı eve yapılan baskında daireden çıkanlar 'Aaa' dedirtti
Tuvalet sırası kavgasında ortalık karıştı: Genç kadının suratını tekmeledi Video
Tuvalet sırası kavgasında ortalık karıştı: Genç kadının suratını tekmeledi
Kıl dönmesi komaya soktu. Yaşama şansı sadece yüzde 4 denildi Sağlık
Kıl dönmesi komaya soktu. Yaşama şansı sadece yüzde 4 denildi