Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış

Tutuklanan şahsın, Nihat Salih’in sırtına bıçakla eşinin baş harfini kazıdığı ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşanan olayda Nihat Salih'e ait parçalanmış ceset bulunmuş ve B.D. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma derinleştirilirken ortaya çıkan yeni detaylar ise dehşete düşürdü.

Sırtına harf kazındı

Olay günü B.D. ile Nihat Salih'in telefonda görüştüğü ve daha sonra şüphelinin Salih'in evine girdiği kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çöpe bir şeyler attığı ve ardından Salih'in telefon sinyalinin kesildiği tespit edildi. Araştırmalarda, B.D.'nin Salih’in sırtına bıçakla 'M' harfini kazıdığı ve şüphelinin eşinin adının da 'M' harfi ile başladığı belirlendi.

Önceki suç kayıtları

B.D.'nin daha önceden çobanlık yaptığı ve hayvan kesim yerinde çalıştığı tespit edilirken, 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kurban Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının bulunduğu belirlendi. Soruşturma ise hala devam ediyor.