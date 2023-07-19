Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı

Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında sağlanacak olan bu 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketi, temel olarak kritik hava savunma kabiliyetleri ve mühimmat içermektedir.

Yardım paketinin içeriğinde, 4 adet ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi (NASAMS), mühimmat, 152 milimetre top mermileri, mayın temizleme ekipmanları, TOW füzeleri, insansız hava sistemleri, elektronik harp tespit teçhizatları, 150 adet akaryakıt kamyonu, ekipmanları çekmek ve kurtarmak için 165 taktik araç, güvenlik ve iletişim sistemleri ekipmanları bulunmaktadır.

Pentagon açıklamasında, "ABD, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi. Bu yardım paketi, Ukrayna'nın güvenlik ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.