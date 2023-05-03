Pentagon'dan, MİT'in IŞİD’in elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, MİT’in IŞİD'in sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye yönelik operasyonuna ilişkin sorular üzerine, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesini takdir ettiklerini söyledi.

Pentagon'dan, MİT'in IŞİD’in elebaşına yönelik operasyonu hakkında açıklama

Günlük basın toplantısında, MİT'in Suriye'nin kuzeyinde IŞİD elebaşı El Kureyşi'yi öldürmesine ilişkin soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Bu haberleri şu anda doğrulayamayız. Eğer doğruysa, memnuniyetle karşılanır. Genel anlamda, Türkiye'nin IŞİD'a karşı yaptıklarını takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Suriye'deki sınır bölgelerinde, Türk kuvvetleri geçmişte de IŞİD ile mücadele etti. Ve yine, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgisine yardımcı olmak için uluslararası toplumun yapabileceği her şey çok faydalıdır." dedi.

İki ülke silahlı kuvvetleri arasında bu konuda herhangi bir iletişimin söz konusu olup olmadığı sorusunu ise Ryder, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığına yönlendirerek yanıtlamaktan kaçındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan'da, El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "IŞİD'in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT, özel bir operasyon ekibi ile teröristin bulunduğu eve, 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenlemişti.

MİT'in "teslim ol" çağrısına yanıt vermeyen IŞİD elebaşı El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatmıştı.

Terör örgütü IŞİD’e 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükselmişti.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, IŞİD’in önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.

(AA)

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