Pentagon'un gizlediği gerçek ortaya çıktı. Savunma Bakanı Austin günlerdir hastanedeymiş

Pentagon basın sekreteri Hava Kuvvetleri Tümgeneral Pat Ryder Cuma günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in küçük bir seçmeli tıbbi prosedür sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle Pazartesi gününden bu yana hastanede olduğunu söyledi.

Böylece, Pentagon Austin'in beş gün önce Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kabul edildiğini ilk kez kabul etmiş oldu.

Ryder Cuma günü yaptığı açıklamada Austin'in hastaneden ne zaman taburcu edileceğinin belli olmadığını söyledi.

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Pentagon'un Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra açıklaması, başkan da dahil olmak üzere diğer üst düzey ABD ve Kabine yetkililerinin normal uygulamalarına aykırı bir durum. Savunma Bakanlığı'nı takip eden medya mensuplarını temsil eden Pentagon Basın Birliği, Ryder ve savunma bakanının halkla ilişkilerden sorumlu yardımcısı Chris Meagher'a bir protesto mektubu gönderdi.

PPA mektubunda, "Dört gündür Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde olması ve Pentagon'un ancak şimdi Cuma akşamı geç saatlerde kamuoyunu uyarması bir rezalettir" diyerek "Orta Doğu'daki ABD askeri mensuplarına yönelik tehditlerin arttığı ve ABD'nin İsrail ve Ukrayna'daki savaşlarda ulusal güvenlikte kilit rol oynadığı bir dönemde, Amerikan kamuoyunun sağlık durumu hakkında bilgilendirilmesi özellikle kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İran destekli milislerin, ABD birliklerinin Irak ve Suriye'de konuşlandığı üslere defalarca insansız hava araçları, füzeler ve roketler fırlatması, Biden yönetiminin birçok kez misilleme yapmasına yol açtı. Bu saldırılar genellikle Austin ve diğer önemli askeri liderlerin hassas, üst düzey tartışmalarını ve kararlarını içeriyor.

ABD aynı zamanda, Yemen'deki Husi militanlarının ticari gemilere yönelik sürekli saldırılarını caydırmak amacıyla güney Kızıldeniz'de devriye gezmek için gemileri ve diğer varlıkları kullanan yeni bir uluslararası deniz koalisyonunun arkasındaki baş organizatör.

Ayrıca Biden yönetimi, özellikle Austin, Ukrayna’ya silah ve eğitim sağlama çabalarında ön saflarda yer alıyor ve aynı zamanda Hamas'a karşı savaşları konusunda İsraillilerle sık sık iletişim kuruyor.

Ryder, bunun "gelişen bir durum" olduğunu ve mahremiyet ve tıbbi sorunlar nedeniyle departmanın Austin'in yokluğunu kamuoyuna açıklamadığını söyledi. Austin'in tıbbi prosedürü veya sağlığı hakkında başka herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti.

Ryder yaptığı açıklamada, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in her zaman "gerekirse Bakan adına hareket etmeye ve onun yetkilerini kullanmaya hazır olduğunu" söyledi.

70 yaşındaki Austin, orduda 41 yıl geçirdi ve 2016 yılında dört yıldızlı ordu generali olarak emekli oldu.