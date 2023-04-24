Pepe 40 yaşında sözleşme imzaladı

Porto'da forma giyen Portekizli tecrübeli oyuncu Pepe, takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pepe 40 yaşında sözleşme imzaladı

Editör: Fatma Demirkaya

Portekiz Ligi ekibi Porto, 40 yaşındaki Pepe ile sözleşme uzattı.

Fichajes'de geçen habere göre; Pepe'nin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Porto ile tekrar masaya oturduğu ifade edildi.

Portekizli stoperin Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

''SON SÖZLEŞMESİ OLMAYABİLİR''
Sözleşme imzalandıktan sonra konuşan Porto başkanı Pinto da Costa, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." dedi.

Uzun yıllar Real Madrid'de oynadıktan sonra bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, bu sezon Porto formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 28 resmi maça çıktı ve 2275 dakika oynadı.

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