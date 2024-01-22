Perde pilavı yapmanın püf noktaları ortaya çıktı

Perde pilavı, Siirt’in meşhur düğün yemeğidir. Malzemesi bol, yapımı zahmetli ama tadı da bir o kadar nefis olan bu yemek, ilk lokmada sizi büyüleyecek. Perde pilavının özelliği, tavuklu pilavın hamurla sarılıp fırında kızartılmasıdır.

Perde pilavı yapmak isterseniz, şu adımları izleyin:

Başta tavuk butlarını haşlayıp suyunu saklayın. Tavuk etlerini küçük küçük ayırın. Pilav için, tereyağında dolmalık fıstık kızartın. Pirinç ekleyip kavurun. Tavuk suyu ve tuz katıp pilavı pişirin. Pilav suyunu çekmeden ateşten alın. Kuş üzümü, karabiber ve tavuk eti ilave edip karıştırın.

Hamur malzemelerini yoğurup yumuşak bir hamur yapın. Hamuru iki parçaya ayırın. Bir parçasını açıp yağlı bir kek kalıbına yayın. Kalıbın dibine badem serpin. Pilavı hamurun üstüne dökün.

Diğer hamur parçasını da açıp pilavın üstünü örtün. Hamurun kenarlarını içeri doğru katlayın. Fırını 200 derecede ısıtın. Perde pilavını kızarıncaya kadar fırınlayın. Servis tabağına ters çevirip sunun.