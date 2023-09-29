Perdeleri açıp mastürbasyon yaptı. Polis oteli bastı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen utanç verici olayda, bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğu iddia edilen şahıs, otel odasının perdesini açık bir şekilde mastürbasyon yaparken çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

OdaTv’den edinilen bilgilere göre, çevredeki diğer otel konukları tarafından görüntülenen bu olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti. Suudi Arabistan vatandaşı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.