Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'i Tuluğ Çizgen'in son hali şaşkınlık yarattı

Başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un paylaştığı efsane dizi “Perihan Abla”nın ‘Meraklı Melahat’i Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı.

Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'i Tuluğ Çizgen'in son hali şaşkınlık yarattı

Başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un paylaştığı, 1986-1988 yılları arasında iki sezon boyunca yayınlanan 'Perihan Abla' dizisinde ‘Meraklı Melahat’ karakterini canlandıran Tuluğ Çizgen, yıllar sonra görüntülendi.

649d364386b24a69e8dd8b9b.jpg

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan, bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinde Meraklı Melahat rolüyle hafızalara kazınan Tuluğ Çizgen'in son hali dikkat çekti.

649d364e86b24a69e8dd8b9d.jpg

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, Instagram hesabından 75 yaşındaki usta sanatçı ile paylaşım yaptı.

perihan-abla-nin-merakli-melahat-i-tulug-cizgen-yillar-sonra-goruntulendi-kp4xr.jpg

Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’le ilgili paylaşımına şöyle yazdı: “Bugün Türk sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yılların aktrisi Tuluğ Çizgen’i ziyaret ettim. Hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Güler yüzüyle misafir etti beni. Tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti.”

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
beINSports'un en önemli ismi veda etmeden kanaldan ayrıldı Spor
beINSports'un en önemli ismi veda etmeden kanaldan ayrıldı
Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor Dünya
Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor
Burun delikleri aynı değil Sağlık
Burun delikleri aynı değil
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 73,78 dolara geriledi Ekonomi
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 73,78 dolara geriledi
Milyonları ilgilendiren erken emeklilik fırsatı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren erken emeklilik fırsatı
Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak Ekonomi
Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak