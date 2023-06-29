Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'i Tuluğ Çizgen'in son hali şaşkınlık yarattı

Başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un paylaştığı, 1986-1988 yılları arasında iki sezon boyunca yayınlanan 'Perihan Abla' dizisinde ‘Meraklı Melahat’ karakterini canlandıran Tuluğ Çizgen, yıllar sonra görüntülendi.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan, bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinde Meraklı Melahat rolüyle hafızalara kazınan Tuluğ Çizgen'in son hali dikkat çekti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, Instagram hesabından 75 yaşındaki usta sanatçı ile paylaşım yaptı.

Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’le ilgili paylaşımına şöyle yazdı: “Bugün Türk sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yılların aktrisi Tuluğ Çizgen’i ziyaret ettim. Hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Güler yüzüyle misafir etti beni. Tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti.”