Perisic Fenerbahçe'ye. Sosyal medyada seferberlik başladı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Ivan Perisic'in menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün ise 34 yaşındaki Hırvat yıldızla ilgili henüz resmi bir temasta bulunmadığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun ismini duyan Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden adeta seferberlik ilan etti.

Fenerbahçeliler Perisic etiketiyle binlerce mesaj paylaştı ve Hırvat futbolcuyu twitter'da Türkiye gündemine taşıdı.

Bu sezon Tottenham formasıyla 44 maça çıkan Perisic, 1 gol atıp 12 de asist yaptı.

Tottenham, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Perisic'le yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

Kariyerinde Dortmund, Wolfsburg, Inter ve Bayern Münih gibi kulüplerde top koşturan Hırvat milli futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabiliyor.