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Perre Antik Kenti’nde sona gelindi

Adıyaman’da bulunan Perre Antik Kenti’ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:02
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Perre Antik Kenti’nde sona gelindi

Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
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AA

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona erdi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 aylık kazı çalışmalarında önemli yapılar ve eserler çıkardıklarını aktardı.

Kazıların 3 uzman ve 30 işçiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Alkan, "Bu kazılarımızda yerleşim alanları, sarnıçları, mozaikli yapı gibi önemli eserler çıkardık." dedi.

AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de antik kenti inceleyerek Alkan'dan bilgi aldı.


 

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﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
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