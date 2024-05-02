Pert araca istenen fiyat müşterileri çıldırttı 'Ölücüler lütfen aramasın'

Araba alım satımında çokça kullanılan Sahibinden sitesi yine oldukça sıra dışı bir ilan ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir şahıs 2023 model Pickup aracını internet üzerinden satışa çıkardı. 19 Nisan tarihinde ilana çıkan aracın herkesin dikkatini çekmesini sağlayan nokta ise pert olmuş araca istenen fiyatında saklı. Otomatik vites benzinli yeni model aracı ile kaza yapan şahsın aracı hem önden hem de sağ tarafından çok büyük hasar almış durumda.

Şahıs ise aracına kasko yaptırmadığı için satmanın kendisi için daha avantajlı olduğuna kanaat getirdi ve aracını tam 610 bin liradan satışa sundu.

Aracın özelliklerini bir bir yazan adamın açıklama kısmına yazdıkları ise aracın fiyatından da çok konuşuldu.

Aracın açıklama kısmında yazan ifade şu şekilde:

“Motor çalışıyor, tekerlekler bagajda. Ölücüler lütfen aramasın”

YORUMLAR GÜLDÜRDÜ

İnternette viral olan bu ilan sonrasında bu konu ile alay eden kullanıcılar birbirinden dikkat çeken yorumlarda bulundu:

- Ölücüler özellikle aramalı çünkü araç ölmüş hocam

- Kiloyla demirciye satması gereken arabayı Sahibinden'e koymuş bi de millete ölücü diyor.

- Arkadaşlar biriniz arayıp “Araçta Lokal Boya Var mı?” Diye sorabilir mi?

- Hadi hepimiz mesaj atıp 50 bin TL teklif edelim

- Araç sadece nefes alıyor