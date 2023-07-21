Pes artık. Dev çadırı çaldılar

İHA'nın haberine göre, olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde kurulu halde duran K.B.'ye ait 4 kişilik çadır, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Piyasa değeri 15 bin TL olan çadırı gözüne kestiren kişi ilk olarak arabası ile çadırın yanına yaklaştı. Akabinde çadırı sökerek toplayan kişi, topladıktan sonra çadırı arabasına yükleyip götürdü.

Bir süre sonra çadırının yerinde olmadığını gören K.B. durumu polise haber verdi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren kişi yakalandı. K.B.'nin şikayetçi olmaması üzerine yakalanan kişi çadırı sahibine teslim etti.