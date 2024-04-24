Peskov: Bu konu hakkında yorum yapmayacağım

Kaynak: AA
Peskov: Bu konu hakkında yorum yapmayacağım
Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin meselelere dair soruları cevapladı.

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, çatışma bölgesindeki durumun açık ve net olduğunu belirtti.

Yeni silah sevkiyatlarının cephedeki mevcut durumu değiştirmeyeceğini vurgulayarak, bu konudaki tutumlarının değişmediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce dile getirdiği “Ukrayna’da güvenli bölge oluşturulması” gerektiği yönündeki açıklamalarına da değinen Peskov, bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ukrayna’ya uzun menzilli füze sistemleri tedariki ile ilgili sorulara ise yorum yapmaktan kaçınan Peskov, bu konunun Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

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