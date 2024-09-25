Peskov: Rus vatandaşları Lübnan'ı terk tmeli

Düzenleme: Kaynak: AA
Peskov: Rus vatandaşları Lübnan'ı terk tmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan'daki Rus vatandaşlarının güvenlik nedeniyle bu ülkeyi terk etmelerini önerdi.

Peskov, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lübnan'da Rus vatandaşlarının bulunduğunu belirten Peskov, "Artık vatandaşlarımızın mevcut ticari ulaşım imkanlarını kullanarak Lübnan topraklarını mümkün olan en kısa sürede terk etmelerini tavsiye yönünde her türlü tedbir alınıyor. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de tahıl anlaşmasının yeniden başlaması ve hangi koşullar altında başlayabileceği yönündeki soruyu Peskov, "Şu anda bu konuda bir diyalog yok." diye yanıtladı.

Peskov, Rusya'nın, halihazırda diğer ülkelerden "tahıl anlaşmasının uygulanmaması konusunda belirli bir deneyime" sahip olduğunu belirterek "Öncelikle bu deneyimden yola çıkıyoruz ve her halükarda bu, çok sayıda faktöre bağlı olan, çok karmaşık bir konu." değerlendirmesini yaptı.

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