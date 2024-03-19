Petrol devinden petrol ve doğalgaza yatırım çağrısı

Dünyanın en büyük enerji şirketinin başkanı Nasser, Houston'daki CERAWeek konferansında petrol ve doğalgaz yöneticilerine yaptığı konuşmada, küresel enerji geçiş planlarının yeniden düzenlenesi çağrısında bulundu.

Artan yatırımlara rağmen alternatif enerjinin henüz hidrokarbonların yerini alamayacağını belirten Nasser, "Bütün bunlar, bırakın 2030'u, petrol ve gazın zirveye ulaşmasının bir süre daha mümkün olmayacağı görüşünü güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Nasser, "Petrol ve doğalgazı aşamalı olarak azaltma fantezisinden vazgeçip bunun yerine, gerekli olduğu sürece gerçekçi talep varsayımlarını yansıtacak şekilde bunlara yeterince yatırım yapmalıyız." dedi.