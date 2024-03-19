TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı

Kaynak: AA
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır." Dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarafından yapılan yazılı açıklamada, gıda fiyatlarının artmasıyla tüketicilerin daha ucuz ürünlere yöneldiğine, bu durumu fırsat bilen bazı satıcıların gıda ürünlerinde hile ve sahtekarlığa başvurduğuna dikkat çekti.
Bazı gıda ürünlerinin gerek merdiven altında gerekse taklit-tağşişle üretildiğine ve "uygun fiyat" adı altında satışa sunulduğuna işaret eden Bayraktar, gıda ürünlerinde artan taklit ve tağşişin üreticiler için ekonomik kayıplara neden olduğunu, ihracatı da negatif yönde etkilediğini belirtti.
Bayraktar, sofralarda en çok tüketilen ürünlerden zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başında geldiğini söyledi.
Tüketicilerin, alışverişlerini yaparken güvenilir markaları tercih ederek fiyatı çok düşük olan ürünlerden kaçınmalı, şüpheli gördükleri ürünleri yetkili makamlara bildirmeleri gerektiğini yine internet üzerinden satışı yapılan gıda ürünlerine de ayrıca dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

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