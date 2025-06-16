Petrol düştü, borsa coştu: Fed kararları bekleniyor! (16 Haziran 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,49 artarak 42.403,22 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.014,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kazançla 19.581,30 puana yükseldi.

İsrail ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara rağmen petrol fiyatlarındaki gevşemeyle pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 16.45 itibarıyla yüzde 0,97 gerileyerek 73,51 dolara, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,94 düşüşle 70,62 dolara indi.

Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla geçen hafta petrol fiyatları yükselişe geçmiş, enerji arzının sekteye uğrayabileceğine dair endişeler artmıştı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ne kadar süreceği belirsizliğini korurken analistler, enflasyon-resesyon endişelerinin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle tekrar artabileceğine işaret etti.

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Bu gelişmelerle Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, yatırımcıların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Fed'in bu toplantısının ardından açıklayacağı ekonomik projeksiyonlarda para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu arayacağını belirtti.

Öte yandan ABD'nin ticaret ortaklarıyla yaptığı tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, bu hafta Kanada'daki G7 zirvesinde liderlerin ticaret ilişkilerini de masaya yatırması bekleniyor.

G7 zirvesine katılmak üzere Kanada'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, dün seyahati öncesi yaptığı açıklamada, yeni ticaret anlaşmaları duyurmayı beklediğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de bu hafta açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler izlenecek.

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