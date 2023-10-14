Petrolde sert yükseliş. Brent petrolün varili 90 doları aştı

Petrol fiyatları, İsrail-Filistin çatışmasıyla birlikte sert yükselişine devam ediyor. Brent petrol 90 doları aştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Petrolde sert yükseliş. Brent petrolün varili 90 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 4'ün üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırına dayandı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.

Perşembe günü 86 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol dün 90 doları aştı. Yüzde 4,80 yükselişle 90,80 dolardan haftayı kapattı. WTI petrol ise yüzde 4,81 yükseliş gösterdi ve hafta sonuna 87,72 dolardan giriş yaptı.

Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç sağlayacağı belirtilirken, 90 doları aşması dikkat çekti.

JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stokları yaklaşık 10 milyon 200 bin varil arttı.

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