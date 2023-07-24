Peugeot’un yeni modelinin fiyatı belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Peugeot’nun D Segmenti'nde dikkat çeken modeli 508, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile güçlendirilirken motor, 300 Nm'lik maksimum tork üretiyor ve yakıt tüketimi 4.4 ila 6.3 lt/100 km arasında değişiyor.

FİYATI AÇIKLANDI

Yeni Peugeot 508, ALLURE donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.

ÖZELLİKLERİ

Yeni Peugeot 508, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuyor. Yenilenen tasarımında dinamik ve sportif bir silüete sahip olan 508, ön cephe ve aydınlatma tasarımlarında da dikkat çekiyor.

İç mekânda üst sınıf bir hissiyat sunan 508, kullanışlılık ve ergonomiye de önem veriyor. 2793 mm dingil mesafesi, 4750 mm uzunluk, 1859 mm genişlik ve 1403 mm yükseklik ebatlarında olan Peugeot 508, yeni tasarımıyla ön tarafta modern bir görünüm sağlayan ızgara deseni ve arkada yer alan LED stop lambalarıyla öne çıkıyor.

Yeni 508'in donanım seçenekleri arasında ALLURE ve GT paketleri bulunuyor. Her iki pakette de konfor ve güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor. GT donanımında ek olarak lüks iç mekân özellikleri bulunuyor.