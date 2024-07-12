Philadelphia yeni transferini açıkladı

28 yaşındaki Martin, Miami Heat'te geçirdiği son üç sezon da dahil olmak üzere beş sezonda ortalama 8,5 sayı üretti.

Oyuncu Miami'de geçirdiği zaman boyunda ortalama 10 sayı üretti ve 3 sayılık atışlarda ise %35'lik bir isabet oranı yakaladı.

76ers bu sezon, George'u Clippers'tan transfer etmek ve kendi yetiştirdikleri All-Star guard Maxey'i beş yıl daha kadroda tutmak için 400 milyon dolardan fazla para harcadı.

Martin, NC State'teki kolejinden NBA'e draft dışı geçiş yaparak, neredeyse hiçbir garantisi olmadan takıma katıldı.

Forvet oyuncusu 1983'ten beri NBA şampiyonluğu kazanamamış bir takım için ter dökecek.

Martin, Doğu Konferansı finallerinin 7. Maçında Boston'ın kendi sahasında %60 şut yüzdesiyle 19,3 sayı ortalaması yakalayarak playoff kariyerinin en yüksek sayısı olan 26 sayı üretti. O sezonun ilk iki turda Milwaukee ve New York'a karşı %53'e yakın şut yüzdesi ve 10,8 sayı ortalaması yakalayarak önemli bir işe imza atmıştı.