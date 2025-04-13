Piastri, Bahreyn'de şov yaptı

Oscar Piastri, Bahreyn Grand Prix’sinde adeta hatasız bir performans sergileyerek sezonun ikinci zaferine ulaştı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Avustralyalı pilot, liderliği bir an bile bırakmadan damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu zafer, McLaren'in Bahreynli ana hissedarlarının evinde kazandığı ilk yarış olarak da tarihe geçti.

Yarış boyunca soğukkanlılığını koruyan Piastri, arkasındaki mücadeleye aldırış etmeden tur üstüne tur attı. Bu sonuçla takım arkadaşı Lando Norris ile arasındaki puan farkını üçe indirerek şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

RUSSELL ARIZAYA RAĞMEN DİRENDİ

Mercedes pilotu George Russell, ikinci sırayı kazanmak için adeta arabayla savaştı. Yarışın ikinci yarısında elektronik sistemlerinde ciddi bir arıza yaşayan İngiliz pilot, fren-by-wire sistemindeki sorun nedeniyle sürekli sistem resetlemek zorunda kaldı. DRS sistemini yanlışlıkla açmasıyla küçük bir avantaj elde etse de, hemen yavaşlayarak bunu telafi etti. Bu nedenle ceza almadı.

Russell, "Son bölümler inanılmaz zordu. Fren pedalı arızaya geçti, tüm ekran verilerim kayboldu. Her tur birkaç kez reset attım. Bitirdiğim için çok mutluyum," diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.

NORRİS’İN ATAĞI SONUÇSUZ KALDI

Lando Norris, altıncı sıradan başladığı yarışta etkileyici bir tırmanış gösterdi. Ancak startta öndeki çizgiyi aşarak yaptığı erken hareket nedeniyle beş saniye ceza aldı. Ceza sonrası pist üstünde pozisyonunu korumasına rağmen Ferrari’den Charles Leclerc’e geçilmekten kurtulamadı.

Leclerc’in farklı lastik stratejisi McLaren'e karşı kısa süreli bir avantaj sağladı. Ancak güvenlik aracının piste girmesiyle durum değişti. Yarışın 32. turunda çıkan güvenlik aracı sonrası lastik tercihlerindeki çeşitlilik dikkat çekti: Russell yumuşak, Leclerc sert, Norris ise orta hamur lastikle piste döndü.

Norris, Leclerc ile verdiği uzun mücadelenin ardından sekiz tur kala rakibini geçerek dördüncülüğü aldı. Son iki turda Russell’a kadar yaklaştı, hatta son turun başında bir atak girişiminde bulundu. Ancak bu hamle zamanlamada hata içerdi ve Russell, ikinci sırayı korudu. Norris, "Zor bir yarıştı, çok hata yaptım. McLaren için bir-iki yapmalıydık ama başaramadım," diyerek hayal kırıklığını ifade etti.

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VERSTAPPEN GÖLGE GİBİ YARIŞTI

Geçtiğimiz hafta Japonya'da etkileyici bir zafer kazanan Red Bull’un şampiyon pilotu Max Verstappen, Bahreyn'de adeta silik bir performans sergiledi. Yarış boyunca denge ve hız sorunları yaşayan Red Bull, bu pistin lastik aşınma taleplerine karşı koyamadı.

Verstappen, ancak son turda Alpine pilotu Pierre Gasly'yi geçerek altıncı sırayı aldı. İki yavaş pit stop da Hollandalı pilotun gününü daha da zorlaştırdı. İlk durakta trafik ışığı sistemi, ikincide ise ön lastikteki bir sorun zaman kaybettirdi. Bu sonuçla Verstappen, liderlikten sekiz puan geride üçüncü sıraya düştü.

ORTA SIRALARDA SÜRPRİZLER

Gasly’nin yedinciliği, Alpine için sezonun ilk puanlarını getirdi. Haas pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarındaki kazaya rağmen 15. sıradan başlayıp sekizinciliğe kadar tırmandı. Haas’ın genç pilotu Oliver Bearman da ikinci yarışında üst üste ikinci kez puan alarak onuncu sırayı kaptı. Bu iki araç, Red Bull’un Japon pilotu Yuki Tsunoda’yı aralarına aldı.

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ŞAMPİYONA KIZIŞIYOR

Piastri’nin bu galibiyetiyle şampiyona liderliği üç pilot arasında dengelenmiş durumda. Lando Norris 58 puanla liderliğini korurken, Oscar Piastri 55 puanla hemen arkasında yer alıyor. Max Verstappen ise 50 puanla üçüncü sıraya geriledi. Bu tablo, sezonun ne kadar rekabetçi geçeceğinin açık bir göstergesi.

Yarış sonunda ilk 10 şu şekilde sıralandı:

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas)

Formula 1 sezonu bir sonraki yarış için İtalya'nın Imola pistine taşınıyor. Yarışın tarihsel önemi ve teknik zorlukları göz önünde bulundurulduğunda, şampiyona sıralamasının yeniden şekillenmesi mümkün. Tüm gözler, Piastri-Norris-Verstappen üçlüsünün mücadelesine çevrilmiş durumda.