Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi

III. Murat’ın oğlu III. Mehmet tahta çıktığının gecesi sarayda dördü yetişkin,

diğerleri çok küçük yaşta olan 19 şehzade boğularak öldürüldü.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kötü günleri…

Devlet Hazinesi bomboş…

Öyle ki, Padişah III. Mehmet, o sırada idam edilmiş olan

Tırnakçı Hasan Paşa’nın elbiselerinin satışa çıkarılmasını ve

parasının kendine verilmesini istiyor vezir- i azamdan.

Ama ne çare ki elbiseler de pek para etmiyor.

İşte o günlerde Devlet’in Vüzera heyeti, ya da bugünkü adıyla Bakanlar Kurulu,

Hazine’ye para bulmak için çareler aramaktadır.

Kendi aralarındaki görüşmeler sürürken kimileri hayvanı fazla olana vergi salma,

kimileri arpası-buğdayı fazla olana vergi salma tekliflerinde bulunmaktadır.

Rivayet odur ki; vezirlerden birinin aklına, zekâsıyla ünlü Piç Mehmet Paşa gelir.

Piç Mehmet Paşa, sıkışık duruma mutlaka bir çare bulurdu.

Sadrazam, Şeyhülislam’la birlikte Piç Mehmet Paşa’nın huzura getirilmesini emreder…

İkili geldiler…

“Çöz şu para meselesini” dedi Sadrazam, Piç Mehmet Paşa’ya…

“Baca vergisi salın” der Piç Mehmet…

“Nasıl olsa herkesin evinde bir baca vardır…”.

Piç Mehmet Paşa’nın önerisini öğrenen Sadrazam,

birden dönüp yanındaki Şeyhülislama sordu:

"Hoca efendi hazretleri, acaba "fiil - i zina mı daha günahtır,

yoksa fiil - i livata (eşcinsellik) mi?"

Şeyhülislam:

"Fiil - i zina, dinimize göre günahtır ama hiç değilse kadınla erkek arasında, kendi doğallığı içindedir.

Fiil - i livata ise, erkekle erkek arasında olduğundan,

doğallığa da aykırı olduğu için; fiil - i zinadan daha günahtır" dedi.

Sadrazam, üzerine şöyle cevap verir:

"Hayır, Hocaefendi hazretleri, dedi; fiil- i zina; fiil - i livatadan daha günahtır.

Çünkü fiil- i livatadan hiçbir sonuç çıkmaz.

Ama fiil- i zinadan bazen öyle bir piç çıkar ki, ümmet- i Muhammed’in başına bela olur…"

Seçimlerden önce iktidar şahlanış açıklamaları yaptı,

meydanlara verilen sözleri, yapılan işleri duyan;

“Almanya bizi kıskanmasın da ne yapsın” dedi.

Fışkıran doğalgaz yatakları, patlayan petrol rezervleri…

Asgari ücrete yükseltme,

emekli aylığına artış,

EYT ile göz boyandı…

Ancak seçimlerden sonra işler öyle yürümedi.

Tozpembe rüya bozuldu, zamlar yağmur oldu indi.

Zaten beli bükülmüş olan vatandaş da neye uğradığını şaşırdı.

Milyar zengini iş adamlarının vergi borçları silinirken,

devlete ödemesi gereken alacaklar 2040’lı yıllara ertelenirken,

artık orta sınıf olarak bile değerlendirilemeyecek durumda olan vatandaştan

verginin de vergisi istendi.

Yeni vergilerle akaryakıtta yapılan zamlar akıl mantık seviyesini çoktan aştı.

Devlette tasarruf söylemleri boş meydanlarda kaldı

vatandaşın kemerine 3 delik daha açıldı.

Gerçekte enflasyon hala çok yüksek ve

kamu giderleri açıklanan enflasyonun çok ötesinde artıyor.

Bütçe üzerinde ortaya çıkan gider artışı etkisini

kamu giderlerinde tasarruf yaparak azaltmak mümkün.

Yayınlanan göstermelik tasarruf genelgesiyle tasarruf yapılamaz.

Kamu kesiminin elindeki arabalar, bakım ve benzin masrafları,

uçaklar, lüks binalar, geceleri açık bırakılan ışıklar,

lüks mobilyalar, gereksiz geziler,

iki üç kamu kurumundan alınan maaşlar devam ederken

daha az kâğıt, kalem ve dosya kullanarak kamu harcamalarından tasarruf yapılamaz.

Toplam vergi gelirleri içinde başı çeken ve seçimlerden önce indirim uygulanan

KDV oranları yüzde 8 olan ürünlerde yüzde 10’a,

yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye yükseltildi.

Son vergi zamları Türkiye’de geçmişten beri devam eden

vergi adaletsizliğini daha da pekiştirmiş durumda.

Bu yıl büyük bir bütçe açığı verildi.

Bu açıkta başta seçim finansmanı, oy kazanmak için çeşitli gruplara dağıtılan teşvik ve

krediler, ayrıca yeni ekonomi yönetiminin de ifade ettiği gibi yanlış ekonomi politikaları etkili oldu.

Şu andaysa vergi zamlarıyla bunun halka ödetilmesiyle karşı karşıyayız.

KDV, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte biri KDV’den oluşuyor.

Bu bütçedeki en büyük kalem.

KDV’den sonraki en önemli iki gelir kaynağını ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi oluşturuyor.

Hal böyleyken dumanı tüten baca vergisi de çok uzak olmasa gerek…