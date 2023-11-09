Picasso’nun ünlü eseri 139.4 milyon Dolara satıldı

Müzayede evi Sotheby’s bugün yaptığı açıklamada “Pablo Picasso'nun başyapıtı Femme a la montre (1932), 139.4 milyon dolara ulaştı - bu, sanatçının şimdiye kadar müzayedede elde ettiği en yüksek ikinci ve bu yıl müzayedede satılan en değerli eser oldu” ifadelerini kullandı. 20. Yüzyılın en iyi bilinen ressamlarından Pablo Picasso (1881-1973), Saatli Kadın olarak tercüme edilen ‘Femme a la montre’ adlı eserinde sevgilisi ve ilham perisi olduğunu belirttiği Marie-Therese Walter’ı tasvir etmiştir.
Sotheby’s müzayede evi, tablonun sanat koleksiyoncusu Emily Fisher Landau'ya ait koleksiyonun bir parçası olarak açık arttırmaya çıkardı. Landau’nun tabloyu 1968’te satın aldığı belirtildi.
Müzayede evi Sotheby’s bugün yaptığı açıklamada “Pablo Picasso'nun başyapıtı Femme a la montre (1932), 139.4 milyon dolara ulaştı - bu, sanatçının şimdiye kadar müzayedede elde ettiği en yüksek ikinci ve bu yıl müzayedede satılan en değerli eser oldu” ifadelerini kullandı. 20. Yüzyılın en iyi bilinen ressamlarından Pablo Picasso (1881-1973), Saatli Kadın olarak tercüme edilen ‘Femme a la montre’ adlı eserinde sevgilisi ve ilham perisi olduğunu belirttiği Marie-Therese Walter’ı tasvir etmiştir.