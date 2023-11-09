Picasso’nun ünlü eseri 139.4 milyon Dolara satıldı

Müzayede evi Sotheby’s bugün yaptığı açıklamada “Pablo Picasso'nun başyapıtı Femme a la montre (1932), 139.4 milyon dolara ulaştı - bu, sanatçının şimdiye kadar müzayedede elde ettiği en yüksek ikinci ve bu yıl müzayedede satılan en değerli eser oldu” ifadelerini kullandı. 20. Yüzyılın en iyi bilinen ressamlarından Pablo Picasso (1881-1973), Saatli Kadın olarak tercüme edilen ‘Femme a la montre’ adlı eserinde sevgilisi ve ilham perisi olduğunu belirttiği Marie-Therese Walter’ı tasvir etmiştir.



Sotheby’s müzayede evi, tablonun sanat koleksiyoncusu Emily Fisher Landau'ya ait koleksiyonun bir parçası olarak açık arttırmaya çıkardı. Landau’nun tabloyu 1968’te satın aldığı belirtildi.