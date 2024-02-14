Piliç imparatoru hayatını kaybetti! Türkiye’nin en eski piliç markasının kurucusuydu

Kanatlı sektörün en eski markalarından birisi olan Gedik Piliç’in Kurucusu ve Onursal Başkanı Halil Gedik, hayatını kaybetti.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik’in babası Halil Gedik’in cenazesi, 15 Şubat Perşembe günü öğle namazına müteakiben Uşak’ın Eşme ilçesindeki Eşme Merkez Camisinden kaldırılacak.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLANDI

Halil Gedik’in vefatının ardından Gedik Piliç’in sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, “Başımız sağ olsun. Kurucumuz, Onursal Başkanımız ve değerli büyüğümüz Halil Gedik’in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” denildi.