Pilotlar Havalimanını karıştırdı. Yolcular şok geçirdi

Nijerya'da bir uçak, varış noktası olan başkent Abuja'daki havalimanı yerine, 550 km uzaklıktaki farklı bir şehirdeki havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Nijerya’da, Lagos şehrinden başkent Abuja’ya gitmek üzere havalanan United Nigeria Airlines havayolu şirketine ait bir uçak, yanlış havalimanına indi.

Uçak mürettebatından ilgili kişi, “Abuja Nnamdi Azikiwe Havalimanı’na hoş geldiniz” anonsu yaptı ancak uçak asıl varış noktası Abuja’ya yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki, Nijer Nehri’nin batı kıyısında yer alan Asaba şehrine indi.

Öte yandan Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi, hava yolu şirketinin faaliyetlerinin askıya alındığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.