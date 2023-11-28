Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı

Yeniakit'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını bu cuma yapacağını duyurdu.

Böylece asgari ücret 2024 maratonu başladı. Tahminler hızla gelmeye başladı. Biz de Haziran ayında olduğu gibi bu yıl da asgari ücret tahminini yapay zekaya sorduk.

Microsoft'un yapay zeka hizmeti, "2024 yılında asgari ücrette yeni tutar ne kadar olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Asgari ücretin 2024 yılındaki zam oranı henüz belli değil. Ancak, (...) tahmini olarak, 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı yüzde 40.33 olacak. (...)

Buna göre, 2024 yılında asgari ücretin net tutarı tahmini olarak 15,707.39 TL olacak."

GEÇEN YILKİ TAHMİNİ YAKLAŞMIŞTI

Haziran ayında yapılacak ara zam döneminde de aynı uygulamaya asgari ücreti sormuştuk. Bing, asgari ücretin 500 dolar olarak belirleneceğini öngörerek şu tahminde bulunmuştu:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere 19 Haziran Pazartesi günü toplanacak. Asgari ücretin 500 dolar civarına yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 11 bin 825 TL'ye denk geliyor. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı.”

Daha sonra, komisyonun toplantılarının sonucunda, asgari ücret, 11.402 TL olarak belirlendi. Bu miktarın dönemin dolar kuruna göre karşılığı 486 dolardı.