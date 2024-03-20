Pimco: Japon tahvillerine olan yatırımcı ilgisi artabilir

Pacific Investment Management Co.'ya, Japonya Merkez Bankası'nın politika değişikliğinin potansiyel ölçeği bazılarının beklediğinden daha fazla olabileceği ve daha önce menkul kıymetlerden uzak duran yatırımcıların Japon tahvillerine olan talebin artmasına destek verebilir.

Pimco'nun Japonya eş başkanı ve Asya-Pasifik portföy yönetimi eş başkanı Tomoya Masanao, Merkez Bankası’nın politika gelişimi, Japon tahvil piyasaları için bir normalleşme dönemini başlatması gerektiğini ve sonunda son on yılda yatırım yapmakta tereddüt eden yüksek getirili yatırımcıları çekmesi gerektiğini belirtti.

Masanao'nun ortaya attığı bu görüşü, BOJ'un 17 senenin aradan sonra ilk defa faiz artırımına giderek modern tarihin en agresif parasal teşvik programına son vermesinin ardından meydana geldi.